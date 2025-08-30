بيراميدز يتكتم على قائمة تشكيله أمام الأهلي

السبت 30 أغسطس 2025
 فرض نادي بيراميدز، حالة من السرية على قائمته بمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم السبت، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى خلاف ما جرت به العادة من إعلان قائمة الفريق قبل أي مباراة بـ 24 ساعة، وعقب انتهاء آخر مران للفريق، لم يتم إعلان قائمة بيراميدز أمام الأهلي.

ودخل بيراميدز معسكرا مغلقا منذ الخميس الماضي بأحد الفنادق القريبة من ملعب السلام.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

 يلتقي الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

 ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب  العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري، وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

