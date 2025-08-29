السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلي وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري المصري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريقا البنك الأهلي وطلائع الجيش سلبيا في مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

 

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 4 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه فى مواجهة طلائع الجيش

وكان التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي 

خط الدفاع.. عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد متعب 

خط الوسط.. محمود عماد، محمد بن شرقي، احمد مدبولي  

خط الهجوم.. اسامة فيصل، ياو أنور، أحمد أمين اوفا 

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالي : أحمد صبحى، محمد فتحى، هشام صلاح، محمد ابراهيم، احمد ريان، سيد نيمار، مصطفى الزناري، مصطفى شلبي، يسري وحيد

تشكيل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، عمرو طارق، علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة، حامد الجابري، كريم طارق، إسماعيل أوجورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز البنك الاهلي طلائع الجيش مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

مواد متعلقة

بيراميدز يحسم الجدل بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد

الدوري المصري، تعادل البنك الأهلي وطلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

المصري يفوز على بالم هيلز 3-1 في الدوري الممتاز للسيدات (صور)

بيراميدز يتلقى ضربة موجعة بعد تأكيد غياب هذا الثنائي أمام الأهلي

بيراميدز يسعى لفك عقدة الأهلي في مواجهة الغد بالدوري

عمرو السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب في الدوري

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads