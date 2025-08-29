البنك الأهلي وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل فريقا البنك الأهلي وطلائع الجيش سلبيا في مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 4 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه فى مواجهة طلائع الجيش

وكان التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع.. عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد متعب

خط الوسط.. محمود عماد، محمد بن شرقي، احمد مدبولي

خط الهجوم.. اسامة فيصل، ياو أنور، أحمد أمين اوفا

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالي : أحمد صبحى، محمد فتحى، هشام صلاح، محمد ابراهيم، احمد ريان، سيد نيمار، مصطفى الزناري، مصطفى شلبي، يسري وحيد

تشكيل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "محمد شعبان، فتح الله، أحمد علاء، خالد عوض، عمرو طارق، علي حمدي، حسام السويسي، غيث المدادحة، حامد الجابري، كريم طارق، إسماعيل أوجورو.

