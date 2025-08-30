السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

اختتم فريق بيراميدز تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض فريق بيراميدز تدريبه الأخير بإستاد الدفاع الجوي خلال معسكره الحالي استعدادًا للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب  العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وبيراميدز بيراميدز الأهلي موعد مباراة الاهلي وبيراميدز الدوري المصري

مواد متعلقة

المصري يحتفل بعيد ميلاد مدربه (فيديو)

البنك الأهلي وطلائع الجيش يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري المصري

بيراميدز يحسم الجدل بشأن مديونيات صفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد

الدوري المصري، تعادل البنك الأهلي وطلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

المصري يفوز على بالم هيلز 3-1 في الدوري الممتاز للسيدات (صور)

بيراميدز يتلقى ضربة موجعة بعد تأكيد غياب هذا الثنائي أمام الأهلي

بيراميدز يسعى لفك عقدة الأهلي في مواجهة الغد بالدوري

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads