بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

اختتم فريق بيراميدز تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض فريق بيراميدز تدريبه الأخير بإستاد الدفاع الجوي خلال معسكره الحالي استعدادًا للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.