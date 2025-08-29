المصري يحتفل بعيد ميلاد مدربه (فيديو)

حرص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي على الاحتفال بعيد ميلاد مدرب الفريق سيف داود وذلك خلال تواجد الفريق بمقر إقامته بأحد فنادق بورفؤاد.

المصري يحتفل بعيد ميلاد سيف داود

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة قوية أمام كهرباء الإسماعيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة للدوري.

موعد مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية

وتنطلق صافرة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء باستاد السويس الجديد وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

وكانت رابطة الأندية وافقت على تعديل موعد وملعب مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية لتقام يوم الأحد المقبل باستاد السويس بدلا من إقامتها يوم السبت باستاد برج العرب.

