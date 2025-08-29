بيراميدز يسعى لفك عقدة الأهلي في مواجهة الغد بالدوري

يواجه الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تحديا صعبا غدا السبت بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يسعى من خلاله إلى كسر عقدة عدم الفوز على الأهلي منذ توليه مسئولية الفريق.

مواجهات يورتشيتش أمام الأهلي

ومنذ تولي يورتشيتش قيادة بيراميدز في السابع من فبراير 2024 لم ينجح في الفوز على الأهلي خلال الأربع مباريات التي خاضها أمام الأحمر.

وخلال الأربع مواجهات نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراتين وتعادلا في مواجهتين.

وسجل الأهلي سبع أهداف مقابل خمس أهداف لفريق بيراميدز.

بالأرقام مواجهات يورتشيتش أمام الأهلي

كانت أول مواجهة للمدرب الكرواتي أمام الأهلي في 12 يوليو من عام 2024 وهزم بنتيجة (3-2) في مباراة الجولة 14 من الدوري المصري موسم 2023-2024 على ستاد القاهرة الدولي.

وتعرض للهزيمة للمرة الثانية أمام الأهلي بعد المباراة الأولى بـ10 أيام فقط في 22 يوليو من عام 2024 بنتيجة (1-0) في مباراة الجولة 31 من الدوري المصري موسم 2023-2024 على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

وبالمباراة الثالثة والرابعة استطاع المدرب الكرواتي تحقيق التعادل حيث في 26 يناير الماضي 2025 علي ستاد القاهرة الدولي انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2) في مباراة الجولة العاشرة من الدوري المصري الموسم الحالي 2024-2025

والتعادل الأخير في ال12 من ابريل الماضي بالجولة الثانية بمرحلة التتويج بلقب الدوري الممتاز وانتهت 1-1.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي ضد بيراميدز

ويختتم بيراميدز اليوم الجمعة، تدريباته خلال معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ودخل بيراميدز في معسكر مغلق مساء أمس الخميس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، المقام عليه اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، بناء على طلب كرونسلاف يورتشيتش.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم السبت في منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لبطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

وتأكيدًا لانفراد فيتو تم إعلان أن الحكم الإسباني خافيير روخاس، سيدير مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

