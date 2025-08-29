السبت 30 أغسطس 2025
رياضة

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أسامة فيصل، فيتو
أسامة فيصل، فيتو

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه فى مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدورى

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع..عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد متعب 
خط الوسط..محمود عماد، محمد بن شرقي، احمد مدبولي  
خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو انور، احمد آمين اوفا 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي : أحمد صبحى، محمد فتحى، هشام صلاح، محمد ابراهيم، احمد ريان، سيد نيمار، مصطفى الزناري، مصطفى شلبي، يسري وحيد

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 

 يسعى الفريقان إلى الفوز لتحسين النتائج لاسيما مع بحث البنك عن الفوز الأول، في ظل البداية المتواضعة للفريق.

ويسعى طلائع الجيش لتعويض الخسارة من الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدف نظيف، حيث يبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية لاستعادة توازنه في مسابقة الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري طارق مصطفى البنك الاهلي طلائع الجيش تشكيل البنك الاهلي

