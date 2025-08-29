السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يتلقى ضربة موجعة بعد تأكيد غياب هذا الثنائي أمام الأهلي

بيراميدز
بيراميدز

تاكد غياب ثنائي فريق بيراميدز رمضان صبحي ومصطفي فتحي عن مواجهة الأهلي غدا السبت، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي يأمل  لحاق الثنائي بمواجهة الأهلي لكن إصابتهما حالت دون ذلك.

إصابة رمضان صبحي 


ويغيب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز بالدوري المصري منذ انطلاق الموسم الجديد بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وغاب رمضان صبحي عن الفريق خلال مواجهتي وادي دجلة والإسماعيلي، واكتمل شفاء وأصبح جاهزا لمواجهة المصري بالجولة الثالثة في الدوري الممتاز قبل أن تعاوده الإصابة مرة أخرى قبل مواجهة مودرن سبورت بالجولة الرابعة.

لكن إصابة رمضان صبحي هذه المرة في العضلة الخلفية.

إصابة مصطفى فتحي 

ويغيب مصطفى فتحي عن بيراميدز منذ مباراة المصري بالجولة الثالثة بالدوري بسبب  معاناته من مزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب  العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي وبيراميدز موعد مباراة الاهلي وبيراميدز الدوري المصري الأهلي بيراميدز الاهلي وبيراميدز رمضان صبحي يورتشيتش إصابة مصطفى فتحي مصطفى فتحي

مواد متعلقة

بيراميدز يسعى لفك عقدة الأهلي في مواجهة الغد بالدوري

عمرو السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب في الدوري

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

شكوك حول لحاق الثنائي الخطير، ملامح قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي

البنك الأهلي يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش في الدوري

الدوري المصري، المقاولون في مهمة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا

قمة الجولة الخامسة في الدوري المصري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads