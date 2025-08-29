الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

عمرو السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب في الدوري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام المقاولون العرب 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى -  صديق إيجولا - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد مغربي  - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - احمد بلحاج - محمد رضا.

موعد مباراة المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره سيراميكا فى السادسة مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاح مباريات الأسبوع الخامس لبطولة الدورى المصري الممتاز.

مباراة المقاولون وسيراميكا

ويسعى ذئاب الجبل بقيادة محمد مكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الفوز الأول له فى الدوري.

ويتطلع سيراميكا لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من صاحب الأرض، من أجل المنافسة على احتلال مركز متقدم فى المربع الذهبى لجدول المسابقة، بعدم حقق فوز وتعادل وهزيمة فى المباريات الماضية.
ويحتل المقأولون المركز العشرون برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل سيراميكا المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

القناه الناقله لمباراة المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وتذاع مباراة المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ترتيب المقاولون وسيراميكا

ويحتل فريق المقاولون العرب الترتيب الـ20 وقبل الأخير برصيد نقطتين، أما سيراميكا فيأتي في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

