تعرف على أسباب نقص الماغنيسيوم بالجسم وأعراضه ومخاطره

أسباب نقص الماغنيسيوم، نقص الماغنيسيوم من الإصابات شائعة الحدوث التى لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص، حيث يلاحظ المريض ظهور أعراض عليه ويفسرها على أنها مجرد تعب أو إرهاق.

وأسباب نقص الماغنيسيوم، عديدة ومنها ما يتعلق بالتغذية، وللأسف يجب الاهتمام بعلاجها حتى لا يصاب الجسم بمضاعفات خطيرة.

يقول الدكتور محمد حلمي، استشارى التغذية العلاجية: إن الماغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية مثل إنتاج الطاقة، وانقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية، والحفاظ على صحة العظام والقلب، ونقصه يعد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد يجهلها الكثيرون، إذ تظهر أعراضه تدريجيا وقد تسبب مضاعفات خطيرة إن لم تعالج.

أسباب نقص الماغنيسيوم

وأضاف حلمي، أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الماغنيسيوم في الجسم، أبرزها:

سوء التغذية، عدم تناول أطعمة غنية بالماغنيسيوم مثل المكسرات، والحبوب الكاملة، والخضروات الورقية.

الإفراط في تناول الكحول، حيث يقلل من امتصاص الماغنيسيوم في الأمعاء ويزيد من فقدانه في البول.

الإسهال المزمن أو أمراض الأمعاء مثل مرض كرون أو القولون العصبي، مما يقلل من امتصاص العناصر الغذائية.

الإفراط في شرب القهوة أو المشروبات الغازية التي تدر البول وتزيد من فقد الماغنيسيوم.

أمراض الكلى التي تسبب فقدان الماغنيسيوم عبر البول بكميات كبيرة.

الأدوية مثل مدرات البول وبعض المضادات الحيوية ومضادات الحموضة.

الحمل والرضاعة، حيث تزداد حاجة الجسم للماغنيسيوم بشكل أكبر.

الضغط العصبي المستمر، حيث يستهلك الجسم المزيد من الماغنيسيوم للتعامل مع التوتر.

أعراض نقص الماغنيسيوم

وتابع، أن الأعراض قد تكون خفيفة في البداية، لكنها تزداد مع شدة النقص، وتشمل:

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

ضعف العضلات أو التشنجات والشد العضلي

اضطراب ضربات القلب خفقان أو سرعة

القلق والتوتر أو صعوبة النوم

الصداع المستمر أو الصداع النصفي

التنميل أو الوخز في الأطراف

ضعف العظام وزيادة خطر الهشاشة

فقدان الشهية أو الغثيان والقيء في الحالات الشديدة.

مخاطر نقص الماغنيسيوم

وأوضح الدكتور محمد حلمي، استشارى التغذية العلاجية، أن إهمال علاج نقص الماغنيسيوم قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل:

اضطرابات قلبية خطيرة مثل الرجفان الأذيني أو تسرع ضربات القلب.

زيادة خطر الإصابة بالسكري لارتباط الماغنيسيوم بعملية تنظيم السكر في الدم.

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ضعف المناعة مما يزيد من التعرض للعدوى.

تدهور صحة العظام وزيادة فرص الإصابة بالكسور والهشاشة.

علاج نقص الماغنيسيوم

وأضاف الدكتور محمد، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج نقص الماغنيسيوم، منها:-

تصحيح النظام الغذائي، حيث تناول أطعمة غنية بالماغنيسيوم مثل المكسرات (اللوز، الجوز، الكاجو)، والبقوليات (العدس، الفول، الحمص) والحبوب الكاملة (الشوفان، الأرز البني)، والخضروات الورقية (السبانخ، الجرجير، الكرنب)، والشيكولاتة الداكنة.

يمكن تناول مكملات الماغنيسيوم تحت إشراف الطبيب خصوصا للحالات الشديدة.

علاج السبب الأساسي مثل التحكم في أمراض الكلى أو التوقف عن الأدوية التي تسبب فقدان الماغنيسيوم إذا أمكن.

الحقن الوريدي في الحالات الحادة أو عند حدوث مضاعفات قلبية.

طرق الوقاية من نقص الماغنيسيوم

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى الوقاية من نقص الماغنيسيوم، منها:-

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والبذور والحبوب الكاملة.

التقليل من المشروبات الغازية والكافيين والكحول.

شرب كميات كافية من الماء يوميا.

ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل التوتر.

المتابعة الطبية لمرضى الكلى والسكري وضغط الدم.

الفحص الدوري لمستويات الماغنيسيوم خاصة لكبار السن والحوامل.

