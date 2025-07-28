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صحة ومرأة

أضرار نقص الماغنيسيوم وأعراضه وأسبابه وطرق العلاج

الماغنيسيوم
الماغنيسيوم

أضرار نقص الماغنيسيوم، الماغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا للقيام بالوظائف الحيوية واى نقص به يؤثر على الجسم.

وأضرار نقص الماغنيسيوم، عديدة وخطيرة وللاسف الكثير من الأشخاص يجهل علامات نقص الماغنيسيوم وبالتالى يتأخر العلاج وتظهر مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الماغنيسيوم هو معدن أساسي موجود في الجسم وله دور مهم في أكثر من 300 تفاعل كيميائي، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم، وتحسين وظائف العضلات والأعصاب، وصحة العظام، ومستويات السكر في الدم، ونقص هذا العنصر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم الانتباه له.

أضرار نقص الماغنيسيوم

وأضافت مرام، أن من أضرار نقص الماغنيسيوم:-

  • نقص الماغنيسيوم قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، مما قد يزيد من خطر السكتة القلبية.
  • الماغنيسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، ونقصه قد يسبب ارتفاع في الضغط وزيادة خطر أمراض القلب.
  • يلعب دور مهم في امتصاص الكالسيوم، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.
  • نقصه قد يسبب العصبية، الاكتئاب، القلق، أو حتى نوبات تشنج.
  • تشنجات وتقلصات عضلية من الأعراض الشائعة بسبب دور الماغنيسيوم في تنظيم تقلص العضلات.
  • نقص الماغنيسيوم يسبب خلل في إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى شعور دائم بالإجهاد الذهني والبدني.

أعراض نقص الماغنيسيوم

وتابعت، أنه عند نقص الماغنيسيوم تظهر بالجسم العديد من الأعراض، منها:-

  • تشنجات عضلية خاصة في الساقين
  • صداع متكرر
  • خدر أو وخز في الأطراف
  • اضطرابات في النوم
  • تقلبات مزاجية
  • خفقان القلب
  • ضعف الشهية
  • غثيان وقيء في الحالات المتقدمة
  • هشاشة الأظافر وسقوط الشعر
أضرار نقص الماغنيسيوم 
أضرار نقص الماغنيسيوم 

أسباب نقص الماغنيسيوم

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أسباب عديدة وراء الإصابة بنقص الماغنيسيوم، منها:-

  • عدم تناول أطعمة غنية بالماغنيسيوم مثل المكسرات والبقوليات والخضروات الورقية.
  • القولون العصبي أو أمراض الجهاز الهضمي، تقلل من امتصاص الماغنيسيوم مثل مرض كرون أو الاضطرابات المعوية.
  • الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى فقدان الماغنيسيوم من خلال البول.
  • بعض الأدوية مثل مدرات البول، والمضادات الحيوية، ومثبطات مضخة البروتون لعلاج الحموضة.
  • يستهلك الجسم الماغنيسيوم بسرعة عند التعرض للتوتر المستمر والاجهاد.
  • أمراض مزمنة مثل السكري أو اضطرابات الكلى.

علاج نقص الماغنيسيوم 

ولعلاج نقص الماغنيسيوم نصحت أخصائية التغذية العلاجية، بعدة نصائح، منها:-

  • أهم طريقة لتعويض نقص الماغنيسيوم هي الغذاء، ومن أبرز الأطعمة الغنية به السبانخ والبروكلي، واللوز والكاجو، والشوفان، والبقوليات مثل العدس، والفاصوليا، والشيكولاتة الداكنة، والموز والأفوكادو، وبذور اليقطين وبذور الكتان.
  • تناول المكملات الغذائية، وتستخدم في الحالات المتقدمة وتصرف تحت إشراف طبي، وتؤخذ عن طريق أقراص أو بودرة أو حقن حسب الحاجة.
  • علاج السبب الأساسي مثل وقف الأدوية المسببة للنقص، أو علاج مشاكل الأمعاء، أو تقليل استهلاك الكحول.

طرق الوقاية من نقص الماغنيسيوم 

وقالت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه للوقاية من نقص الماغنيسيوم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والمكسرات.
  • التقليل من الكافيين والكحول.
  • تقليل التوتر وممارسة الرياضة.
  • شرب كميات كافية من الماء.
  • إجراء تحاليل دورية لمتابعة مستويات المعادن في الجسم خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة.
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