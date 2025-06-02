أعراض نقص الماغنيسيوم، أبرزها هشاشة العظام وضعف التركيز

أعراض نقص الماغنيسيوم، الماغنسيوم من العناصر الغذائية المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا للقيام ببعض الوظائف الحيوية.

وأعراض نقص الماغنسيوم، عديدة وللأسف يجهلها العديد من الأشخاص مايؤخر علاج هذا النقص، وللأسف ذلك يؤثر على صحة الجسم.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن الماغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية، مثل تنظيم وظيفة العضلات والأعصاب، مستوى السكر في الدم، ضغط الدم، وتكوين العظام والبروتينات، ورغم أهميته، فإن نقص الماغنيسيوم يعد من المشكلات الصحية الشائعة ولكن غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تشخيصها بشكل صحيح.

أعراض نقص الماغنيسيوم

وأضاف البدوي، تختلف أعراض نقص الماغنيسيوم حسب شدة النقص ومدى تأثيره على وظائف الجسم، وتشمل:

تقلصات عضلية متكررة أو لا إرادية.

ضعف عام في العضلات.

رعشة أو رجفة في اليدين أو الجسم.

تنميل أو وخز في الأطراف.

تشنجات في الأرجل، خاصة أثناء الليل.

القلق والاكتئاب.

ضعف التركيز والذاكرة.

الأرق وصعوبات في النوم.

صداع أو صداع نصفي متكرر.

اضطراب في نبضات القلب (عدم انتظام).

خفقان أو الشعور بسرعة ضربات القلب.

ضعف في الشهية.

غثيان أو قيء.

تعب مزمن أو إرهاق غير مبرر.

هشاشة في العظام على المدى الطويل.

أسباب نقص الماغنيسيوم

وتابع، تتنوع أسباب نقص الماغنيسيوم بالجسم، ومنها:-

تناول طعام فقير بالماغنيسيوم كالأطعمة المصنعة والمقلية.

الامتناع عن تناول الخضروات الورقية، المكسرات، الحبوب الكاملة.

أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والداء البطني (السيلياك).

السكري، خاصة من النوع الثاني.

أمراض الكلى التي تؤدي إلى فقدان الماغنيسيوم عبر البول.

أدوية مدرات البول.

المضادات الحيوية.

أدوية الحموضة (مثبطات مضخة البروتون).

بعض أدوية العلاج الكيميائي.

الإفراط في استهلاك الكحول يسبب فقدان الماغنيسيوم من الجسم ويضعف امتصاصه.

التعرق المفرط أو الإجهاد البدني الشديد، خاصة لدى الرياضيين أو من يعملون في درجات حرارة عالية.

أعراض نقص الماغنيسيوم

مخاطر نقص الماغنيسيوم

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أنه إذا استمر النقص دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

مشكلات في القلب مثل اضطرابات في نظم القلب والسكتات القلبية.

ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

هشاشة العظام نتيجة اضطراب في توازن الكالسيوم وفيتامين D.

زيادة فرص الإصابة بالسكري بسبب تأثير الماغنيسيوم على حساسية الإنسولين.

تفاقم المشاكل النفسية مثل الاكتئاب الحاد واضطرابات القلق.

نوبات تشنجية في الحالات الشديدة.

علاج نقص الماغنيسيوم

وأضاف الدكتور أحمد، أن علاج نقص الماغنيسيوم بسيط ولكنه ضرورى، ومن طرق علاج نقص الماغنيسيوم:-

تناول أطعمة غنية بالماغنيسيوم مثل السبانخ، اللفت، الكرنب، والمكسرات (اللوز، الكاجو)، والحبوب الكاملة، والشوكولاتة الداكنة، والأفوكادو، والموز، والبقوليات.

يمكن تناول مكملات الماغنيسيوم تحت إشراف طبي، تتوفر بعدة أشكال مثل سترات الماغنيسيوم، أوكسيد الماغنيسيوم، وكلوريد الماغنيسيوم.

علاج السبب الرئيسي مثل التوقف عن تناول دواء يسبب النقص، أو علاج مرض مزمن مسبب.

في الحالات الشديدة قد يعطي الماغنيسيوم عن طريق الوريد في المستشفى.

طرق الوقاية من نقص الماغنيسيوم

وللوقاية من نقص الماغنيسيوم، قال البدوي، أنه يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على مصادر طبيعية للماغنيسيوم.

مراقبة الحالة الصحية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

الابتعاد عن الإفراط في تناول الكحول.

تجنب الاستخدام المفرط للأدوية المدرة للبول أو مضادات الحموضة دون حاجة طبية.

إجراء فحص دوري للماغنيسيوم، خاصة عند ظهور الأعراض أو وجود عوامل خطر.

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