محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفين لهذه التعليمات وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز السوق ليكون دائم

ووجه محافظ الدقهلية، للدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز السوق ليكون دائما بدلا من يومي الجمعة والسبت، نظرا للإقبال الكبير عليه وبناء على طلب ورغبة المواطنين، وزيادة كميات المنتجات المعروضة.

كما وجه بعرض وبيع حلاوة المولد بالسوق بأسعار مخفضة، وكذلك استمرار بيع الأسماك على مدار الأسبوع، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع لهم في مكان واحد.

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

والتقى محافظ الدقهلية، بالمترددين على السوق واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأكد أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.