محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة ويستمع لمطالبهم (صور)

أدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم صلاة الجمعة بمسجد الجوهرة في المنصورة، وحرص على لقاء المواطنين عقب أداء الصلاة واستمع إليهم، مؤكدا لهم أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون قصارى جهدهم لتلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وأن شغله الشاغل هو تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الدقهلية.

محافظ الدقهلية بين الأهالي يستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم

وعقب أداء محافظ الدقهلية صلاة الجمعة، التقى بعدد من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدا لهم أن التواصل المباشر مع المواطنين هو إحدى أولوياته لضمان تحسين الخدمات المقدمة لهم، وأكد خلال لقائه بالمواطنين أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المدن والمراكز.

استوقف توكتوك يسير عكس الاتجاه وأمر على الفور بالتحفظ عليه

وخلال تفقد المحافظ لعدد من شوارع مدينة المنصورة، استوقف توكتوك يسير عكس الاتجاه، وأمر على الفور بالتحفظ عليه بإدارة المرور، واستكمل المحافظ متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على المستوى اللائق، ومنع كافة أشكال الإشغالات بشوارع المدينة، وشملت جولته شوارع، جيهان، وشارع الترعة، وشارع كلية الآداب وشارع مسجد الجمال، وشارع النخلة ومستشفى الصدر، وعبد السلام عارف، وشارع قناة السويس، وشارع الجيش.

