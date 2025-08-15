الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد ويوجه بتحويله لسوق دائم (صور )

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفين لهذه التعليمات واتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار.

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد 

وأكد أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، الهدف من إقامتها توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

دراسة لإقامة السوق بشكل يومي ليصبح سوقا دائما بدلا من العمل يومين 

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع مديرية التموين، لدراسة إقامة السوق بشكل يومي ليصبح سوق دائم بدلا من العمل يومين في الأسبوع، نظرا للاقبال الكبير عليه وبناءا على طلب ورغبة المواطنين، وزيادة كميات المنتجات المعروضة، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهلهم وتوفير جميع السلع لهم في مكان واحد.

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

والتقى محافظ الدقهلية، بالمترددين على السوق واستمع إليهم، وأكد لهم أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أوالمنافذ

وأضاف المحافظ، أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية تم التوسع في منافذ أمان ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء ومنافذ الخضروات والفاكهة بمراكز ومدن المحافظة، لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وشدد على أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أو منافذ البيع، وتتعامل معها على الفور.

