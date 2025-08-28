جامعة المنصورة الأهلية تستقبل وفدا من "المستقبل" العراقية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية وفدًا من جامعة المستقبل بجمهورية العراق، في إطار السعي لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يسهم في رفع جودة التعليم ودعم مسارات البحث العلمي، وإعداد كوادر أكاديمية قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

جامعة المنصورة الاهلية تستقبل وفد من جامعة المستقبل بالعراق لبحث سبل التعاون

ضم الوفد العراقي كلًا من الدكتور حسن شاكر، رئيس جامعة المستقبل، الدكتور مظفر صادق حسن، نائب رئيس جامعة المستقبل للشؤون الأكاديمية، الدكتور عمار عباس كاظم، عميد كلية القانون، الدكتور سعد فتح الله العالم، مدير وحدة القياس والتقويم، والدكتورة إيمان عبد العزيز، من شعبة التنمية المستدامة.



كان في استقبال الوفد العراقي، إلى جانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين المصري والعراقي



ورحب الدكتور شريف خاطر بالوفد العراقي، مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي مشيرًا إلى اعتزاز جامعة المنصورة الأهلية بانفتاحها على التعاون الإقليمي والدولي.

كما أكد على أهمية التعاون بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة المستقبل التي تعد نموذج للتكامل بين الجامعات العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة المنصورة الأهلية من جامعات الجيل الرابع

وأوضح أن جامعة المنصورة الأهلية تعد إحدى جامعات الجيل الرابع التي تم إنشاؤها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون نموذجًا متطورًا للتعليم الجامعي يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ثم استعرض أبرز الإمكانيات المادية والبشرية والبنية التحتية والتكنولوجية التي تمتلكها الجامعة، وما تتضمنه من معامل متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وأشار إلى تميز الجامعة في البحث العلمي حيث أدرجت في تصنيف التايمز العالمي رغم حداثة إنشائها لأول مرة بين الجامعات الأهلية، لافتا إلى انضمامها إلى اتحاد الجامعات العربية.



جولة ميدانية شملت المباني التعليمية ومسرح الجامعة

وأجرى الوفد جولة ميدانية شملت المباني التعليمية ومسرح الجامعة، وأبدى الوفد إعجابه بما شاهده من تجهيزات حديثة تعكس رؤية الجامعة الطموحة لتطوير التعليم.

شراكات استراتيجية في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب



ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة المستقبل العراقية الدكتور حسن شاكر، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على تطلعه لإقامة شراكات استراتيجية في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يحقق الفائدة المتبادلة للجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.