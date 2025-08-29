ضبط عاطل استغل 19 طفلًا في التسول بمدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، لقيامه باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق قسمي شرطة مدينة نصر أول وثان بمحافظة القاهرة.

كما تم العثور على 19 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في دور الرعاية.

