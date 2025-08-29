الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

ضبط عاطل استغل 19 طفلًا في التسول بمدينة نصر

ضبط عاطل يستغل 19
ضبط عاطل يستغل 19 طفلًا في التسول وبيع السلع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، لقيامه باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق قسمي شرطة مدينة نصر أول وثان بمحافظة القاهرة.

كما تم العثور على 19 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط مسئول كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين بالوايلي

ضبط شخص بتهمة غسل 90 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في دور الرعاية.

إستغلال الأحداث وزارة الداخلية مباحث رعاية الأحداث جرائم التسول اطفال الشوارع القاهرة مدينة نصر حماية الطفولة أخبار مصر

