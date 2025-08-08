كيفية العناية بالبشرة المصابة بالإكزيما، تجنبي هذه المواد

تُعاني نسبة كبيرة من الأشخاص حول العالم من الإكزيما، وهي حالة جلدية تُسبب جفافًا شديدًا، وتهيجًا، وحكة مزعجة.

وتعود هذه الأعراض بشكل أساسي إلى مشكلتين رئيسيتين: الجفاف الشديد للبشرة وضعف حاجزها الواقي الذي يسمح للمهيجات والجراثيم باختراقها، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وتوجد العديد من المكونات الفعالة في مستحضرات العناية بالبشرة التي تُناسب مرضى الإكزيما، بالإضافة إلى المكونات التي يُنصح بتجنبها، بناءً على أحدث الأبحاث والدراسات.

مكونات ضرورية لمكافحة الإكزيما

تُعتبر بعض المواد الطبيعية والكيميائية حلًا مثاليًا للسيطرة على أعراض الإكزيما، حيث تعمل على ترطيب البشرة وتقوية حاجزها الطبيعي:

زبدة الشيا: تُعد زبدة الشيا من المواد الفعالة للغاية في علاج الإكزيما، إذ أثبتت الأبحاث قدرتها على حبس الرطوبة داخل البشرة ومنع دخول الجراثيم. ويُعتقد أن هذا التأثير يعود إلى احتوائها على حمض اللينوليك، وهو مادة دهنية أساسية يُعاني المصابون بالإكزيما من نقصها.

الجلسرين: يعمل هذا المكون المرطب على امتصاص الماء من الهواء المحيط به وتخزينه في البشرة. وقد أظهرت الدراسات أن الكريمات التي تحتوي على الجلسرين تُخفف من جفاف البشرة المصابة بالإكزيما دون التسبب في الشعور بالوخز أو الحرقة التي قد تسببها منتجات أخرى.

حمض الهيالورونيك: يُنتج الجسم هذا الحمض بشكل طبيعي، ويعمل بطريقة مشابهة للجلسرين، حيث يسحب الرطوبة من الجو إلى البشرة. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن الرغوات الغنية به تُساعد في التخفيف من أعراض الإكزيما الخفيفة إلى المتوسطة.

النياسيناميد: هو أحد مشتقات فيتامين ب التي يُنتجها الجسم تلقائيًا. وتُشير الدراسات إلى أن النياسيناميد يُقوي حاجز البشرة ويُحسن من نعومتها، كما يبدو أنه يُخفف من الالتهاب والاحمرار، ويعزز الترطيب.

الفازلين: يُعرف أيضًا باسم هلام البترول، ويعمل على مساعدة البشرة في الاحتفاظ بالماء وإصلاح حاجزها الواقي. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى قدرته على مساعدة البشرة في إنتاج مركبات مضادة للبكتيريا لمحاربة العدوى، ولكن نظرًا لطبيعته الدهنية، يُنصح باستخدامه قبل النوم فقط، مع الحرص على اختيار الفازلين الأبيض النقي بنسبة 100%.

الصبار: يُعرف جل الصبار بخصائصه المهدئة، والمضادة للالتهابات، والبكتيريا، مما يجعله خيارًا جيدًا للمساعدة في التئام الجروح وتهدئة البشرة الملتهبة المصابة بالإكزيما.

مكونات يجب على مرضى الإكزيما تجنبها

على الرغم من فوائد بعض المواد للبشرة بشكل عام، إلا أن بعضها قد يُسبب تهيجًا إضافيًا لمرضى الإكزيما، لذا يُفضل تجنبها:

اللانولين: هو مرطب طبيعي يُستخرج من صوف الأغنام، ولكن الدراسات تُشير إلى أن عددًا لا بأس به من مرضى الإكزيما لديهم حساسية تجاه هذا النوع من الدهون الطبيعية. لذا، إذا لم تكن قد استخدمت منتجات تحتوي على اللانولين من قبل، فمن الأفضل تجنبها.

اليوريا: يُوصي أطباء الجلد باستخدام اليوريا لعلاج العديد من الحالات الجلدية، مثل الصدفية. لكن بالنسبة لمرضى الإكزيما، قد يُسبب هذا المركب تهيجًا ويُلحق مزيدًا من الضرر بحاجز البشرة.

الريتينويدات: تُستخدم مشتقات فيتامين أ، مثل الريتينول، بشكل شائع في منتجات مكافحة حب الشباب والشيخوخة. ولكنها قد تُسبب تهيجًا شديدًا لبشرة المصابين بالإكزيما.

العطور: تُعتبر الروائح المضافة إلى منتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات النظافة الشخصية، وحتى مواد التنظيف المنزلية من مسببات الحساسية الشائعة. لذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما أو أي حالة جلدية أخرى تُسبب حساسية تجنب المنتجات المعطرة.

نصائح هامة عند اختيار منتجات البشرة لمرضى الإكزيما

يُعد اختيار المنتجات المناسبة خطوة حاسمة في إدارة الإكزيما. وقبل تجربة أي منتج جديد، يُنصح بشدة باستشارة طبيب الجلدية، الذي يمكنه المساعدة في تحديد المنتج المناسب الذي يحتوي على كمية كافية من المادة الفعالة دون التسبب في تهيج إضافي.

