مصرع أب ونجله في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي ببني سويف

لقي أب ونجله مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي القاهرة – أسيوط، بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وذلك متأثرين بإصابات بالغة جراء الحادث، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي في نطاق مركز الواسطى، ليتم على الفور التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

مصرع أب ونجله ببني سويف

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف، يرافقها فريق من مرفق الإسعاف، إلى مكان الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص المبدئي مصرع كل من: "محمد. س. ر"، 47 عامًا، ونجله "حازم"، 18 عامًا، يقيمان بقرية بني نصير التابعة لدائرة المركز، وذلك نتيجة تعرضهما لإصابات شديدة إثر انقلاب الدراجة النارية التي كانا يستقلانها.

وتم نقل جثماني الضحيتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات اللازمة، وقررت التصريح بالدفن بعد الانتهاء من الفحص والمعاينة واستكمال المستندات المطلوبة، كما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

فقدان السيطرة على الدراجة النارية

وأكدت مصادر أمنية ببني سويف، أن الحادث وقع على إحدى مناطق الطريق الزراعي التي تشهد كثافة مرورية، ويرجح أن السرعة الزائدة أو فقدان السيطرة على الدراجة النارية كانا سببًا في وقوعه، فيما ناشدت الأجهزة المعنية المواطنين الالتزام بقواعد المرور وارتداء خوذات الرأس أثناء قيادة الدراجات النارية للحد من حوادث الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.