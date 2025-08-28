الخميس 28 أغسطس 2025
كواليس تحضيرات الأهلي اليوم استعدادا لقمة بيراميدز بالدوري (فيديو)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. 

وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. 

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط، بالفوز على فاركو والتعادل في لقاءي مودرن سبورت وغزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

