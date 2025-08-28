الخميس 28 أغسطس 2025
رياضة

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية بفارق 16 مليون يورو

الأهاي وبيراميدز
الأهاي وبيراميدز

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة نارية بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر أن تجمع بينهما السبت المقبل. 

 

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 38.25 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو تريزيجيه بمبلغ 5 ملايين يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو وزيزو بـ 3.5 مليون يورو. 

فيما تساوى القيمة التسويقية لنادي بيراميدز 22.50 مليون يورو، حيث يعد أغلى لاعب للفريق السماوي هو البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.80 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيستون ماييلي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم رمضان صبحي ومصطفى فتحي بنفس القيمة 1.50 مليون يورو.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري
 

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب  العاشر.

