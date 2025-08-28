تشميع 7 منشآت تجارية بدون ترخيص في حي غرب المنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ الغلق الإدارى والتشميع لـ 7 منشآت تجارية لإدارتها دون ترخيص بنطاق الحى.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.

وفى هذا الشأن تابع ك محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الخميس أعمال الغلق الإدارى والتشميع لعدد 7 منشآت تجارية بنطاق حى غرب لإدارتها دون ترخيص من السلطة المختصة.

قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حى غرب المنصورة، وأعضاء اللجنة المشكلة من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، وهانى أحمد إسماعيل مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة، ونصر حجاج، ومحمد شكرى، بمركز إصدار تراخيص المحال العامة بحى غرب، بحضور عضو قانونى من رئاسة حى غرب، وقوة من شرطة قسم أول المنصورة للتأمين أثناء تنفيذ قرارات الغلق الأدارى.

تنفيذ الغلق الادارى لمنشأة لبيع الدواجن بشارع 6 أكتوبر

حيث تم تنفيذ الغلق الادارى لمنشأة لبيع الدواجن بشارع 6 أكتوبر، ومعمل لخياطة الملابس بشارع الأسواق، ومركز تجميل بشارع المستشفى العام القديم، وكافية بشارع مسجد الجمال، ومطعم بشارع الأديب، ومحل لتطريز الملابس والمفروشات بشارع محمد عطية، وورشة حدادة خلف منطقة الأمن المركزى، ومحل لبيع أدوات ومستحضرات التجميل بمنطقة مساكن تعاونيات المجزر، وذلك لإدارتها دون ترخيص من السلطة المختصة.

الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط

وفى ذات السياق أكد "الأمين" رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف إحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.

