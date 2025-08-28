وكيل صحة الدقهلية يفتتح الملتقى الأول لاقتصاديات الصحة (صور)

افتتح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، اليوم الخميس، الملتقى الأول لاقتصاديات الصحة، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء، ومسئولي المستشفيات، وذلك في إطار حرص المديرية على تفعيل منظومة إدارة حسابات المرضى وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.

وكيل صحة الدقهلية يفتتح الملتقى الأول لاقتصاديات الصحة

وخلال كلمته، أكد وكيل الوزارة على أهمية فهم وتطبيق مبادئ اقتصاديات الصحة داخل المستشفيات، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، بما يعود بالنفع المباشر على المريض من خلال تطوير الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذه الملتقيات التدريبية ينبغي أن تتحول إلى دورات مستمرة تعقد مرتين شهريًا على الأقل، بما يتيح تدريب أكبر عدد من المستشفيات على المنظومة الجديدة، ويضمن تطبيقها بشكل عملي وفعال.

اقتصاديات الصحة ليست مجرد أرقام أو حسابات مالية، وإنما هي أداة استراتيجية

وشدد الدكتور حمودة الجزار على أن اقتصاديات الصحة ليست مجرد أرقام أو حسابات مالية، وإنما هي أداة استراتيجية لإدارة القطاع الصحي بوعي وكفاءة، لافتًا إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد تفتح المجال أمام تحسين جودة الخدمة المقدمة، ودعم العدالة في إتاحتها لجميع المرضى.

تكريم عدد من الشخصيات البارزة

تضمن الملتقى تكريم عدد من الشخصيات البارزة، حيث قام وكيل الوزارة بتكريم الدكتور أحمد يونس، مسؤول العلاقات الدولية بمكتب وزير الصحة، والدكتورة شيماء حسانين، مدير إدارة متابعة حسابات المرضى بالمديرية، والدكتورة آية عبدالمنعم، مدير حسابات المرضى بمستشفى رمد المنصورة، وإسماعيل الديداموني، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، تقديرًا لجهودهم في دعم فكرة الملتقى وتفعيل منظومة اقتصاديات الصحة.

كما قام الدكتور أحمد حسان بتكريم وكيل الوزارة تقديرًا لدعمه لهذه المبادرة وتشجيعه على تطبيقها.

الخطوات المنظمة لتفعيل إدارة حسابات المرضى داخل المستشفيات

شهد الملتقى عدة جلسات متخصصة، حيث قدم الدكتور أحمد يونس محاضرة حول مبادئ اقتصاديات الصحة وتطبيقاتها العملية، فيما استعرضت الدكتورة شيماء حسانين الخطوات المنظمة لتفعيل إدارة حسابات المرضى داخل المستشفيات، وناقش الأستاذ فوزي التحديات التي تواجه المستشفيات في حالات التأمين الصحي، بينما عرض مدحت رزق القوانين واللوائح المنظمة لعمل المستشفيات في هذا الإطار.

التجربة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الإدارة الاقتصادية في القطاع الصحي

اختُتم الملتقى بالتأكيد على أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الإدارة الاقتصادية في القطاع الصحي بالدقهلية، بما يعزز من كفاءة المستشفيات، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

