الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في ملوي بالمنيا

مستشفى ملوي التخصصي
مستشفى ملوي التخصصي

شهد الطريق مصر أسوان الزراعي، المار على محافظة المنيا، في المنطقة الشمالية لقرية بني حافظ التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، حادث تصادم بين ميكروباصين، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

نقل المصابين الثمانية إلى مستشفى ملوي


تلقت أجهزة الأمن برئاسة اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا بلاغا بالحادث وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى إخلاء ونقل المصابين الثمانية إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج المناسب.

مستشفى ملوي التخصصي


وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

