أهالي السماعنة بالشرقية يعانون من انقطاع مياه الشرب، والشركة: جاري حل المشكلة

يعاني أهالي قرى الوحدة المحلية بالسماعنة، مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، من أزمة حادة في انقطاع مياه الشرب، مطالبين المسئولين بسرعة ضخ المياه بانتظام إلى شوارع القرية، والتي لا تصل إليها إلا في ساعات متأخرة من الليل وهناك أماكن لا تصلها المياه نهائيًا.

زيادة الاحتياج إلى المياه

يقول عبد الرحمن السباعي: إن هذه المعاناة اليومية أثرت بشكل كبير على حياة الأهالي وتسببت في مشقة كبيرة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياج للمياه، مع غياب أي حلول واضحة حتى الآن.

المطالبة بالتدخل العاجل لإيجاد حل

وطالب محمد حريز، مدير مدرسة، المسئولين وذوي الاختصاص بضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل جذري يضمن وصول مياه الشرب بشكل عادل ومنتظم إلى جميع أنحاء القرية.

الاستعداد الكامل من الأهالي للتعاون مع مسئولي المياه

وقال محمد إبراهيم علي: نؤكد نحن أهالي القرية على استعدادنا الكامل للتعاون مع أي جهة رسمية تتبنى هذا الملف، سواء من خلال الحضور أو تقديم طلبات رسمية، أو أي خطوات أخرى تساعد في حل هذه الأزمة، معتبرين أن مياه الشرب حق لكل مواطن.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وقال: نأمل أن يصل صوتنا ويتم التحرك في أسرع وقت فالمياه وإن وجدت بالمواسير فهي لا تصلح للاستخدام الادمى مطالبا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بسرعة التدخل لحصولهم على كوب مياه نظيف.

المهندس إيهاب قطب

من جانبه علق المهندس ايهاب قطب، المدير العام للمياه والصرف الصحي بقطاع فاقوس محافظة الشرقية، بقوله: إنه جاري عمل التحليل الهيدروليكي للمناطق المرتفعة عن المنسوب الذي يسمح بوصول المياه إليها، وتم عمل دراسة عاجلة لوصول خط مياه لتعزير المياه هناك، وستنتهي هذه المشكلة في القريب العاجل مع العلم أنه هناك أماكن لا يوجد بها مشكلة، والمناطق المرتفعة التي لا تصلها المياه جاري عمل اللازم لها.

