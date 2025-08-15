الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

مصرع طفلين غرقا في ترعة منية سنتا بالشرقية

غرق طفلين بالشرقية،فيتو

شهدت قرية منية سنتا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا اليوم الجمعة، إثر سقوط طفلين في مياه الترعة المجاورة للقرية.

انتشال جثة شاب غرق بمياه بحر مويس في الشرقية

غرق طفلين وانتشال الجثامين ونقلهما للمستشفي 
 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل (9 سنوات) وبنت خاله (5 سنوات) في مياه الترعة، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

انتقلت قوات الشرطة وقام رجال الإنقاذ النهري بانتشال الجثمانين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية.

دور الطب الشرعي

 يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

