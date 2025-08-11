مياه الشرقية تنظم أنشطة توعوية وتثقيفية للأطفال بمركز شباب أبو كبير

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم يوم توعوي وتثقيفي للأطفال والشباب من رواد وأعضاء مركز شباب أبو كبير وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه في الحياه اليومية.

وقال إنه تم شرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه على هامش فعاليات اليوم التوعوي تم تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال مثل لعبة السلم الثعبان وارسم ولون وغيرهم بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم السنية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

