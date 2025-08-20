الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

 مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتثقيفية في ديرب نجم

 مياه الشرقية:حملات
 مياه الشرقية:حملات توعوية وتثقيفية بمركز ديرب نجم

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحالفظة الشرقية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديريات الصحه والتربية والتعليم والأوقاف ووحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم  بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين والمواطنين بمقر الوحدة المحلية بقرية دبيج. 

محافظ الشرقية يتفقد خط تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

وجاء ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد وفاء النيل لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها  بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الندوات تم استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية وكذلك عمل استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

محافظة الشرقية توزع مياه باردة وعصائر على عمال النظافة ( صور)

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل. 

المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرقية الصرف الصحي الادارة العامة للتوعية المشاركة المجتمعية التنسيق بين مديرية الصحة التربية والتعليم والاوقاف

