 مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتثقيفية في ديرب نجم

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحالفظة الشرقية قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديريات الصحه والتربية والتعليم والأوقاف ووحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين والمواطنين بمقر الوحدة المحلية بقرية دبيج.

وجاء ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد وفاء النيل لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الندوات تم استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية وكذلك عمل استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

