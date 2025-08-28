بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تابعت نقابة الأطباء ما أُثير مؤخرًا بشأن عملية جراحية أجراها أحد الأطباء الجراحين، وتضمنت إجراء عملية تكميم معدة لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وأشارت إلى أن النقابة ورد إليها عدد من الشكاوى والاستفسارات من بعض الأطباء ومن وسائل الإعلام المختلفة حول هذا الأمر.

وأكدت نقابة الأطباء أن لجانها العلمية والاستشارية في مجال جراحات السمنة تضم نخبة من الأساتذة والاستشاريين في هذا التخصص ويتم الاستعانة بهم في مناقشة هذه الأمور، فإنها تشير إلى أنَّه في عام 2024 صدر بيان علمي في مؤتمر للتغذية ضم استشاريي طب الأطفال والتغذية العلاجية، وجراحة الأطفال، تضمَّن القواعد العامة الواجب اتباعها عند النظر في إجراء جراحات السمنة للأطفال.

وقد أوصى ذلك البيان بألا تجرى هذه العمليات للبنات دون سن الثالثة عشرة وللأولاد دون سن الخامسة عشرة، إلا بعد توافر عدة شروط ومعايير لإجراء هذه العملية.

وانطلاقًا من حرص النقابة على سلامة المرضى وإيضاح الأمور، فقد تقرر استدعاء الطبيب المعني للتحقيق أمام لجنة مختصة يوم الأحد المقبل، وذلك لبحث مدى التزامه بالمعايير والقواعد العلمية التي تم الاتفاق عليها في مثل هذه الجراحات الدقيقة ذات الطبيعة الخاصة.

وأكدت النقابة أنَّها ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يحقق حماية المرضى ويحفظ حقوقهم، مع ضمان التزام جميع الأطباء بالضوابط الأخلاقية والعلمية لممارسة المهنة.

وأثار مقطع فيديو نشره أحد الأطباء أثناء تحضير طفلة لإجراء عملية "تكميم معدة" لطفلة بانتشار كبير وجدل واسع، بعدما أثار تساؤلات طبية حول مشروعية إجراء مثل هذه الجراحات المعقدة في سن صغيرة، ومدى توافقها مع القواعد الإرشادية العالمية لعلاج السمنة عند الأطفال.



وأظهر مقطع الفيديو، الذي تجاوزت مشاهداته 8 ملايين، الطفلة وهي في حالة من التوتر والخوف قبيل دخول غرفة العمليات، بينما حاول الطبيب طمأنتها في حضور والدتها، قبل أن يبدأ الطاقم الطبي إجراءات التخدير تمهيدا لإجراء الجراحة.

