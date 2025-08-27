الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: رقابة صارمة على السوق لضمان سلامة الأدوية

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركات التوزيع  وذلك لمتابعة تنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بواسطة شركات التوزيع، وفقًا للآليات المقررة وبالتنسيق مع الشركات المعنية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الدواء المصري.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، مشددًا على أن التنسيق المستمر مع شركات التوزيع وكافة الجهات بالسوق الدوائى يعكس التزام الهيئة بدورها الرقابي في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سوق الدواء من أي ممارسات غير آمنة.

الرقابة المستمرة لمنع اى ضرر قد يمس صحة المواطن أو يخل بسلامة الدواء

 

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على متابعة دورية لتنفيذ الخطة، بما يشمل وضع آليات واضحة للرقابة الميدانية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير المقررة، مؤكدًا أن الهيئة تشدد على الرقابة المستمرة لمنع اى ضرر قد يمس صحة المواطن أو يخل بسلامة الدواء.

كما أشاد ممثلو شركات التوزيع بجهود هيئة الدواء المصرية في رعاية ومتابعة عملية السحب وضمان التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين حرصهم على الالتزام التام بقرارات الهيئة والتعاون المستمر معها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال للمبادرة، ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يكفل حماية صحة المواطنين، ويحافظ على سلامة واستقرار المنظومة الدوائية في مصر.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادويه منتهية الصلاحيه الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المستحضرات الدوائية هيئة الدواء المصرية رئيس هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

الأطباء تستدعي طبيب عملية تكميم معدة طفلة للتحقيق الأحد المقبل

حبس المعتدي على طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال 15 يومًا

الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية لتشغيله بصفة غير قانونية

القومي للطفولة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة تقديرًا لموقفها النبيل

الرعاية الصحية: تطوير مستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية بتكلفة 500 مليون جنيه

الصحة: ارتفاع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 47.4% بسوهاج

بعد أزمة نقصه، بشرى سارة من شعبة الأدوية عن عقار "كاردكسين" لمرضى ضعف عضلة القلب

أول إجراء من الأطباء ضد طبيب النساء والتوليد صاحب فيديو الرقص مع رضيع داخل غرفة العمليات

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads