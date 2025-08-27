الأطباء تستدعي طبيب عملية تكميم معدة طفلة للتحقيق الأحد المقبل

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة تتابع عن كثب تفاصيل، واقعة الطفلة "روان" التي خضعت لعملية تكميم معدة وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لحساسيتها وما ارتبط بها من تساؤلات قانونية وأخلاقية.

جلسة استماع وفق الضوابط المهنية والقانونية

وأوضح عبد الحي أن الطبيب الذي أجرى العملية تم استدعاؤه للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة يوم الأحد المقبل، حيث ستجري جلسة استماع وفق الضوابط المهنية والقانونية المنظمة لمثل هذه الحالات.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن التحقيق سيتناول عدة محاور أساسية، أبرزها مدى مشروعية إخضاع طفلة في عمر روان لمثل هذا النوع من الجراحات، بالإضافة إلى التحقق مما إذا كانت هناك موانع طبية أو نفسية تحول دون إجرائها في هذا السن المبكر.

وشدد عبد الحي على أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسة طبية قد تمثل تجاوزًا لأخلاقيات المهنة أو تهدد حياة المرضى

وأكد أن سلامة الأطفال وسائر المرضى تبقى الأولوية القصوى فوق أي اعتبارات أخرى.

