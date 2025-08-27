سيدة تتعرض للسرقة في معرض بالقاهرة والأمن ينجح في ضبط الجاني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات، مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من حقيبتها داخل أحد المعارض بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

ملابسات الواقعة:

بتاريخ 22 أغسطس الجارى، تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من سيدة تعمل بمحل أثاث، أفادت فيه بتعرضها للسرقة أثناء تواجدها بمحل عملها، حيث قام مجهول بمغافلتها والاستيلاء على مبلغ مالي من حقيبتها.

جهود الأجهزة الأمنية:

تمكنت التحريات من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

