الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف رجل وأطفاله داخل سيارة بالمعادي

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهرمحاولة اختطاف رجل وأطفاله داخل سيارة بالمعادي، وذلك للوقوف على تفاصيل ما جرى لكشف ملابسات الواقعة كاملة والتأكد من حقيقتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ورصدت المتابعة الأمنية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يوثق محاولة اختطاف صاحب سيارة وأطفاله داخل مركبته بمنطقة المعادي، حسبما ذكر شهود العيان وصاحب السيارة نفسه.

ويظهر في الفيديو دخول السائق مسرعًا إلى مركز صيانة سيارات، للاستنجاد بالعاملين داخله، بعدما أجبِر على السير خلف سيارة أخرى يقودها أشخاص مجهولون، حيث استقل أحدهم مقعد سيارته وهدده بالتحرك خلف سيارة الخاطفين، لكنه تمكن من مراوغته والتوجه إلى المركز هربًا من محاولة الاختطاف.

