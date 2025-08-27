تفاصيل صادمة في مقتل طفل على يد لص ببورسعيد.. الضحية تصدى للجاني أثناء محاولته سرقة محل والده.. وقرارات عاجلة من النيابة العامة (صور)

تحولت منطقة البازار في حي الشرق بمحافظة بورسعيد إلى مسرح لجريمة مؤلمة، بعدما قُتل طفل لم يتجاوز 13 عامًا طعنًا بسكين على يد لص أثناء محاولته سرقة محل والده، ليُسجل الصغير بدمائه أروع صور الشهامة والرجولة رغم حداثة سنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تلقت بلاغًا بمقتل طفل داخل محل والده التجاري في نطاق حي الشرق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم.

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحريات أن المجني عليه هو الطفل عمار محمد العابد، الذي كان يعمل مع والده بالمحل لمعاونته على كسب الرزق. وخلال جلوسه بمفرده، دخل اللص وحاول الاستيلاء على الأموال والسجائر، إلا أن الطفل تصدى له ببسالة مدافعًا عن رزق أسرته.

ولم يتردد المتهم في استلال سكين وطعن الصغير طعنتين نافذتين أردتاه قتيلًا داخل المحل، بينما سقطت دماؤه وسط بضاعته التي سهر على حمايتها.

مطاردة وضبط الجاني

وبعد ارتكاب جريمته، حاول المتهم الهروب، لكن أحد الأهالي ويدعى أحمد بطيخ قاده ضميره لمطاردته بدراجته النارية حتى تمكن من الإمساك به وبحوزته الأموال والسجائر المسروقة، فيما تلطخت ملابسه بدماء الطفل الشهيد.



وتم تسليم المتهم للأجهزة الأمنية التي تحفظت على أداة الجريمة، وأحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

صورة هزت مشاعر الملايين

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للصغير عمار وهو ينام على رصيف المحل فوق كرتونة، في مشهد مؤثر يعكس حجم مسئوليته المبكرة، حيث كان يحرس مال والده ببراءة الأطفال ورجولة الرجال.

مستخدمو السوشيال ميديا نعوه بكلمات حزينة، مؤكدين أنه نال مرتبة الشهادة بعدما ضحى بحياته دفاعًا عن مال أسرته، رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 13 عامًا.

غضب وحزن بين الأهالي

وسادت حالة من الغضب والحزن بين أهالي منطقة البازار، الذين تجمعوا حول المحل في مشهد مهيب، مؤكدين أن الطفل عمار كان معروفًا بين الجميع بالأدب والأمانة، وأن جريمته البشعة هزت قلوب أبناء بورسعيد بالكامل.

وطالب الأهالي بتوقيع أقصى العقوبة على القاتل ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

تحركات أمنية وقانونية

ووجّه اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، لكشف كافة ملابسات الجريمة. وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات اللازمة.

قرارات النيابة في حادث طفل بورسعيد

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، ووجهت له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الجريمة وظروفها.

