المؤبد لسيدة وعشيقها قتلا الزوج بأسيوط، وكلمة مؤثرة من قاضي المحاكمة 

قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت وإيهاب أحمد دهيس، بالسجن المؤبد على كل من؛ "مصطفى.أ.ع" 24 عامًا عامل، و"آيات.ح.م" 27 عامًا ربة منزل، بعد إدانتهما بقتل زوج المتهمة خنقًا في عزبة الشيخ سويف بمركز الفتح، كما ألزمتهما المحكمة بدفع 15 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لأسرة المجني عليه.

وتعود أحداث القضية رقم 6804 لسنة 2025 جنايات الفتح، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة "عمرو.ر.م" 37 عامًا، ملقاة وسط الزراعات بالقرب من منزله. انتقلت قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز الفتح، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الأول بالاشتراك مع زوجة المجني عليه، على خلفية علاقة غير شرعية بينهما استمرت لعدة سنوات.

وكشفت التحريات أن المتهم كان دائم لقاء المتهمة في الأراضي الزراعية خلف منزلها، ويوم الحادث تواجدا سويًا في مكان الجريمة حتى ضبطهما المجني عليه في وضع مخل. حاول الزوج فضح أمرهما، فقام المتهم الأول بخنقه بحبل وضربه حتى تأكد من وفاته، بمشاركة زوجته التي ساعدته في التخلص منه.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أمام النيابة العامة اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، كما أثبتت التقارير الجنائية وجود آثار بيولوجية تخصهما أسفل أظافر المجني عليه، ما أكد تورطهما في الجريمة.

وأكد رئيس المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم أن المتهمين استهانوا بستر الله وتمادوا في العلاقة المحرمة حتى ارتكبا جريمة القتل، مشددًا على أن العقوبة جاءت مغلظة نظرًا لبشاعة الجريمة، مضيفا أن المحكمة كانت لتوقع عليهما الإعدام لو توافرت ظروف سبق الإصرار والترصد.

