الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لسيدة وعشيقها قتلا الزوج بأسيوط، وكلمة مؤثرة من قاضي المحاكمة 

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت وإيهاب أحمد دهيس، بالسجن المؤبد على كل من؛ "مصطفى.أ.ع" 24 عامًا عامل، و"آيات.ح.م" 27 عامًا ربة منزل، بعد إدانتهما بقتل زوج المتهمة خنقًا في عزبة الشيخ سويف بمركز الفتح، كما ألزمتهما المحكمة بدفع 15 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لأسرة المجني عليه.

وتعود أحداث القضية رقم 6804 لسنة 2025 جنايات الفتح، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة "عمرو.ر.م" 37 عامًا، ملقاة وسط الزراعات بالقرب من منزله. انتقلت قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز الفتح، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الأول بالاشتراك مع زوجة المجني عليه، على خلفية علاقة غير شرعية بينهما استمرت لعدة سنوات.

وكشفت التحريات أن المتهم كان دائم لقاء المتهمة في الأراضي الزراعية خلف منزلها، ويوم الحادث تواجدا سويًا في مكان الجريمة حتى ضبطهما المجني عليه في وضع مخل. حاول الزوج فضح أمرهما، فقام المتهم الأول بخنقه بحبل وضربه حتى تأكد من وفاته، بمشاركة زوجته التي ساعدته في التخلص منه.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أمام النيابة العامة اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، كما أثبتت التقارير الجنائية وجود آثار بيولوجية تخصهما أسفل أظافر المجني عليه، ما أكد تورطهما في الجريمة. 

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة السرقة بالإكراه في سوهاج

تفاصيل صادمة في مقتل طفل على يد لص ببورسعيد.. الضحية تصدى للجاني أثناء محاولته سرقة محل والده.. وقرارات عاجلة من النيابة العامة (صور)

وأكد رئيس المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم أن المتهمين استهانوا بستر الله وتمادوا في العلاقة المحرمة حتى ارتكبا جريمة القتل، مشددًا على أن العقوبة جاءت مغلظة نظرًا لبشاعة الجريمة، مضيفا أن المحكمة كانت لتوقع عليهما الإعدام لو توافرت ظروف سبق الإصرار والترصد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريمة قتل في أسيوط محكمة جنايات أسيوط عشيقين يقتلان الزوج حكم المؤبد مركز الفتح اخبار الحوادث النيابة العامة الامن العام

مواد متعلقة

ضبط قائد ميكروباص ظهر في فيديو يقود برعونة بمطروح

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط فتاة تتعاطى المخدرات بجوار سيارة بالإسكندرية

قيادة برعونة ودون تراخيص، ضبط سائقي النقل الجماعي المتهمين في حادث مصر الجديدة

ضبط سائق ظهر في فيديو يقود سيارة نقل عكس الاتجاه بالجيزة

حملة أمنية مكبرة تضبط مصانع ومخازن عشوائية في كفر الشيخ

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الشرقية وضبط طرفيها

الداخلية تضبط 113 ألف مخالفة مرورية و166 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

اللقطات الأولى لحريق مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads