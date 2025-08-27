ضبط صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" بمدينة نصر، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم المقيم بالقاهرة أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا داخل دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، واستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات مختلفة.

وكان يقوم بإيهام ضحاياه بأن تلك الشهادات معتمدة وتتيح لهم فرص عمل بالشركات والمؤسسات الكبرى، "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان الوهمي، وعثرت بداخله على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، إلى جانب مطبوعات دعائية كان يستخدمها المتهم في ترويج نشاطه.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال وحماية المواطنين من الكيانات الوهمية.

