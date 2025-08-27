الخميس 28 أغسطس 2025
زراعة الفيوم تنظم يومًا إرشاديًا للتوعية بأمراض الذرة الشامية وطرق مكافحتها

يوم إرشادي، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، نظمت يوم حقل إرشادي بمركز سنورس، للتوعية بأهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية منها، وقد أقيم اليوم في أحد حقول ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

امراض الذرة الشامية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ان برنامج اليوم الإرشادي شمل التوعية بأهم الأمراض التي تصيب الذرة الشامية في هذه المرحلة العمرية للنبات، ومنها مرض الذبول المتأخر وأعفان الساق، ولتجنب هذه الأمراض يجب الزراعة المبكرة، والاعتدال في الري، وتجنب تجريح النباتات، وزراعة الأصناف المقاومة، كما تم  تناول اليوم الإرشادي  مرض التفحم الذي يظهر في هذه الفترة، وللحد من انتشاره يجب جمع الأجزاء المصابة والتخلص منها بطريقة آمنة.

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية بمركز طامية عن الطرق الصحيحة لجني القطن

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تأثير الموجة الحارة على محصول القطن

يذكر أن الذرة الشامية من محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر لأهميتها فى تغذية الإنسان والحيوان والدواجن إذ تدخل فى صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل إلى 70%، وفى صناعة الخبز بنسبة 20%، كما تدخل فى بعض الصناعات كاستخراج سكر الجلوكوز والفركتوز والزيت.

