زراعة الفيوم تنظم 16 ندوة إرشادية للمزارعين خلال شهر (صور)

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر يونيو الماضي، من خلال تقرير عرضه الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بـ الفيوم.

ندوات ارشادية

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قد نفذت 16 ندوة إرشادية حول زراعة الأذرة الرفيعة، والقطن، والكفاءة الاقتصادية لمحصول السمسم، ومحصول القطن، والزراعة العضوية، والاقتصاد الزراعي، والمحاصيل الزيتية، والأثر الاقتصادي لإضافة الأسمدة الكيماوية على إنتاجية المحاصيل الصيفية.

كما شملت الندوات، الزراعة المستدامة، وتدوير المخلفات الزراعية، وتحسين الأراضي، والاحتياجات المائية والتسميدية لمحصول القطن من الناحية الاقتصادية، وتكنولوجيا الأغذية، والنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى عقد ندوة عن الزراعة التعاقدية بمركز طامية، وذلك بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية بالوزارة.

ندوات ثقافية

كما تم تنفيذ 18 ندوة تثقيفية للسيدات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات، وكيفية التعايش مع المناخ، وأمراض الطماطم، والتوعية بالصحة الإنجابية والثقافة السكانية "التوعية بالنظافة العامة – تطعيم الأطفال – تغذية المسنين"، وأضرار الأكياس البلاستيك والحد من استخدامها، والتربية الآمنة للطيور بالمنزل وكيفية علاجها بالأعشاب وطرق النظافة والتهوية وبدائل الأعلاف، والتنمية الريفية، وغيرها من الموضوعات، وتنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا للسيدات حول طريقة عمل الصابون، ومربى المشمش، وطريقة عمل بعض الأغطية والشنط والمفروشات، وأساسيات عمل النول لعمل سجادة، وطريقة تفريز البامية، وذلك من خلال إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية والمراكز "وحدة تكافؤ الفرص" ومركز البحوث الزراعية.

إدارة البساتين

كما نفذت إدارة البساتين 18 ندوة إرشادية عن البساتين والخضار والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، و49 زيارة حقلية لزراعات الخضر والفاكهة والنخيل والصوب الزراعية، وقامت إدارة المكافحة بتنظيم 10 ندوات إرشادية عن أمراض وآفات الأذرة الشامية والرفيعة، وأمراض الطماطم، والأمراض الفطرية ومكافحتها للقطن، ومكافحة الحشرات المرتبطة ببعض المحاصيل الصيفية، وفي مجال المكافحة الحقلية تم رش مساحة 12570 فدانًا من القطن، وعلاج مساحة 3550 فدان أذرة ضد الآفات الحشرية، كما تم عمل 6 ندوات إرشادية و4 ندوات قروية و3 لقاءات حقلية حول طرق مكافحة القوارض في الحملات القومية.

ونفذت إدارة الإنتاج الحيواني 4 ندوات إرشادية عن تأثير الحرارة على ماشية اللبن، وأمراض الماشية، وتغذية ورعاية مزارع الأغنام، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث ومديرية الطب البيطري، وقامت الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، بتحديث بيانات التعاون الزراعي على مستوى المحافظة، وربطها بمركز المعلومات بالمديرية والإدارة المركزية للتعاون بالقاهرة، كما تم عمل قاعدة بيانات حديثة للعاملين بالتعاون الزراعي على مستوى المحافظة وتحديثها أولًا بأول.

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