زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لتقليل آثار الإجهاد الحراري على الأبقار والدواجن

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، نظمت ندوة إرشادية، شاركت فيها إدارة الإرشاد الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، بعنوان تقليل آثار الإجهاد الحراري على الأبقار والدواجن.

برنامج الندوة

وتناولت الندوة التعامل مع الدواجن والماشية في ظل تغيرات درجات الحرارة وارتفاعها، وتعريف الإجهاد الحراري ومراحله، وطرق تغلب الحيوان عليه، والوسائل التى يتبعها المربي لتقليل آثار العبء الحراري على الحيوان فى ظل الظروف الجوية الحالية، ومنها طرق التغذية وشكل المسكن الحيوانى.

إرشادات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة

كان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر عددًا من الإرشادات لمربي الماشية والدواجن، لتقليل تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات وتحسين الإنتاج في ظل الأجواء الحارة، منها.

إرشادات مربي الدواجن

- تجنب التكدس داخل عنابر التربية،و عدم الإفراط في رش المياه داخل العنابر، واستخدام علائق متوازنة، وتقديم الأعلاف في الصباح الباكر أو المساء، إضافة مضادات للإجهاد الحراري إلى مياه الشرب، وزيادة عدد المشارب وتغيير المياه بانتظام، وتشغيل الشفاطات صباحًا أو مساءً فقط، وتقليل عمق الفرشة داخل العنابر لتقليل، وعدم التعامل مع الطيور وقت الظهيرة، وتأجيل التحصينات أو التلقيح إلى المساء، ومتابعة سلوك الطيور بانتظام لاكتشاف أي علامات إجهاد حراري مثل (الخمول – سرعة التنفس – ضعف الشهية).

إرشادات مربي الماشية

توفير بيئة إيواء جيدة التهوية مع تقليل الكثافة داخل الحظائر، تأجيل التعامل المباشر مع الحيوانات أو الفحوصات إلى الأوقات الأقل حرارة، التأكد من وجود مظلات ووسائل تبريد فعالة لضمان تدفق الهواء، التلقيح وإعطاء الأدوية بعد انكسار الموجة الحارة، نقل الحيوانات ليلًا أو في الفترات المعتدلة حراريًا وتجنب تكدسها في وسائل النقل، التخلص الآمن من الحيوانات النافقة والمخلفات لمنع التلوث وانتشار الأمراض.

وأكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الإجراءات الوقائية تهدف لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة

