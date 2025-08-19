زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية بمركز طامية عن الطرق الصحيحة لجني القطن

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، نظمت ندوة إرشادية عن محصول القطن بمركز طامية، تهدف إلي زيادة إنتاجية الفدان.

إرشادات جني القطن

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة تناولت طرق الحنين الصحيح للقطن، وبدء اعنال الجنية الأولي عند نسبة تفتيح 60%، وتتم الجنية الثانية بعد تمام تفتح اللوز، ويجب أن يتم الجني فى أكياس من الخيش، وتجنب الجني فى أكياس بلاستيكية منعا لتلوث القطن، ومنع الكتابة على الأكياس بالحبر السائل حتى لا يتسبب فى تلوث القطن، وفصل الجنية الأولى عن الجنية الثانية حتى لا تقل رتب القطن عند الفرز فى حلقة التجميع، وتجنب الجني فى وقت الندى، وإن تحتكم الأمر بالجنس في وقت الندي يتم إستخدام مفرش لوضع القطن عليه حتى تتطاير قطرات الندى ويتم التعبئة فى أكياس الخيش، ويراعي أن يتم تخزين أكياس القطن فى مكان مناسب بعيدا عن أى ملوثات أو ضرر للقطن.

يذكر أن مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم تنظم ندوات دورية بمراكز وقرب الفيوم للتوعية بالتعامل مع كل المحاصيل حسب الدورة الزراعية.

