الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمرج بعد خلافات أسرية

تفاصيل مقتل ربة منزل
تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمرج بعد خلافات أسرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بمنطقة المرج، إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الزوجية.

ضبط مصنعين لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر بالدقهلية

سيارات الإسعاف في قبضة تجار الموت.. عصابة بالقليوبية تحول رمز الإنقاذ إلى وسيلة لنقل المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بالمتهمين.. والمضبوطات تقدر بـ 350 مليون جنيه

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، عامل في الثلاثينات من عمره، كان دائمًا ما يتشاجر مع زوجته بسبب الخلافات المالية المتعلقة بمصروف المنزل واحتياجات ابنتهما، ما تسبب في توتر دائم داخل الأسرة.

ويوم الواقعة، طالبت الزوجة زوجها بتوفير أموال للمنزل لتلبية احتياجات الأسرة، إلا أن المتهم أخبرها بعدم توافر نقود معه، فاندلعت بينهما مشادة كلامية تحولت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي.

تدخلت الابنة لمحاولة فض المشاجرة، إلا أن الموقف تصاعد بشكل مأساوي، حيث توجه الزوج إلى المطبخ وأمسك بسلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات نافذة لزوجته، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج حاول أيضًا الاعتداء على ابنته، قبل أن يتدخل الجيران ويمنعوا تكرار الحادثة، ثم قاموا بنقل الضحايا إلى المستشفى. ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياتها، فارقت الزوجة الحياة، فيما تم إسعاف الطفلة وتلقيها العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات بالمرج باستقبال السيدة المصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم إعداد الأكمنة لضبط الزوج المتهم، الذي جرى اقتياده إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

النيابة طلبت سرعة استكمال التحقيقات واستدعاء شهود العيان، وفحص كافة الأدلة لضبط الملابسات الكاملة للجريمة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين جيران وأسرة الضحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاجرة النيابة العامة تحقيقات النيابة غرفة عمليات النجدة عمليات النجدة محاولة فض المشاجرة مقتل ربة منزل على يد زوجها مقتل ربة منزل

مواد متعلقة

المؤبد لعاطل بتهمة قتل جارته وتقطيع جثتها في السلام

استدعاء ضحية البلوجر سمسم مصر وزوجته لسماع أقواله

تأييد المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات كهربائية في بدر

إحالة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بالمرج

الحبس سنة لـ 4 عاطلين بتهمة التشاجر في المرج

تجديد حبس عاطل لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة في التجمع

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لطلبها الطلاق في المرج

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads