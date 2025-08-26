تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمرج بعد خلافات أسرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بمنطقة المرج، إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الزوجية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، عامل في الثلاثينات من عمره، كان دائمًا ما يتشاجر مع زوجته بسبب الخلافات المالية المتعلقة بمصروف المنزل واحتياجات ابنتهما، ما تسبب في توتر دائم داخل الأسرة.

ويوم الواقعة، طالبت الزوجة زوجها بتوفير أموال للمنزل لتلبية احتياجات الأسرة، إلا أن المتهم أخبرها بعدم توافر نقود معه، فاندلعت بينهما مشادة كلامية تحولت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي.

تدخلت الابنة لمحاولة فض المشاجرة، إلا أن الموقف تصاعد بشكل مأساوي، حيث توجه الزوج إلى المطبخ وأمسك بسلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات نافذة لزوجته، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج حاول أيضًا الاعتداء على ابنته، قبل أن يتدخل الجيران ويمنعوا تكرار الحادثة، ثم قاموا بنقل الضحايا إلى المستشفى. ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياتها، فارقت الزوجة الحياة، فيما تم إسعاف الطفلة وتلقيها العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات بالمرج باستقبال السيدة المصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم إعداد الأكمنة لضبط الزوج المتهم، الذي جرى اقتياده إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

النيابة طلبت سرعة استكمال التحقيقات واستدعاء شهود العيان، وفحص كافة الأدلة لضبط الملابسات الكاملة للجريمة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين جيران وأسرة الضحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.