إقامة أكبر مزرعة نعام في مصر على أرض الإسماعيلية (صور)

أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية، جولة تفقدية لأحد مزارع إنتاج النعام بواصلة سرابيوم بمركز ومدينة أبوصوير.

الاطلاع على محتويات المزرعة

وخلال الجولة، تم الاطلاع على ما تضمه المزرعة من طاقات إنتاجية، حيث تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية وتضم حوالي (٣٨) أسرة نعام، بالإضافة إلى نحو (٦٠٠) نعامة بالغة، و(٢٠٠) نعامة بأعمار مختلفة، كما يجري حاليًا تجهيز مجزر حديث يعد الأكبر من نوعه لذبح النعام في مصر، إلى جانب إنشاء محطة متخصصة لتفريخ بيض النعام.

مزرعة النعام بالإسماعيلية، فيتو

فترة تفريخ النعام

وتبلغ فترة التفريخ نحو (٤٢) يومًا، ويصل وزن بيضة النعام إلى حوالي (١٧٠٠) جرام، فيما يتميز لحم النعام بقيمته الغذائية العالية، كما يصل وزن ذكر النعام إلى (١٥٠) كيلوجرامًا، وتبلغ سرعته نحو (٧٠) كم/ساعة.

خصائص طائر النعام

وأوضح الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أن طائر النعام يتميز بخصائص فريدة، إذ يصل ارتفاعه إلى (٢.٥) متر، وتغطى الأنثى بريش رمادي اللون، بينما يتميز الذكر بريش أسود لامع مع أجنحة وذيل أبيض.

وهو طائر صحراوي من آكلات العشب، يتغذى على البرسيم والأعلاف المصنعة، ويُعرف ببصره الحاد وقدرته على رصد المسافات البعيدة، مما يعزز حمايته لنفسه وللقطيع. وأشار إلى ضرورة التزام العمال بالهدوء أثناء التعامل مع الطيور، نظرًا لكون ردود أفعالها غريزية وسريعة قد تُعرض الطيور والعمال للخطر حال حدوث أي إزعاج أو حركة مفاجئة.

وأضاف أن سن الذبح لقطعان التسمين من النعام يبلغ نحو (١٢) شهرًا، بوزن حي يقدر بـ (١٠٠) كيلوجرام مع التغذية السليمة.

وأكد مدير مديرية الزراعية بالتأكيد على أن محافظة الإسماعيلية تزخر بمواردها المتنوعة وإنتاجها الزراعي النباتي والحيواني والداجني، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم التصدير إلى الأسواق الخارجية والمحافظات الأخرى.





