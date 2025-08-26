إصابة شقيقين في حادث انقلاب تروسيكل بالإسماعيلية

أُصيب شقيقان بإصابات متفرقة إثر انقلاب تروسيكل على طريق معدية سرابيوم، بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهما ورعايتهما طبيا.

وقوع حادث انقلاب تروسيكل

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق معدية سرابيوم دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من مصطفى أحمد عثمان، 16 سنة، مقيم بحي الأبطال، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه إسلام أحمد عثمان، 11 سنة، مقيم بحي الأبطال، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالبطن.

وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، وكذا تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

