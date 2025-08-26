نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشيوخ "جولة الإعادة"، والمقرر لها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس ٢٧ و٢٨ أغسطس الجاري، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، نائب المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، وممثلي المرافق العامة، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

الحرص على إتمام العملية الانتخابية

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة، مهمته فى الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

تجهيز مقار اللجان الانتخابية

مضيفًا، تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخبا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

مشددًا، هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

ووجه "عصام" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بنطاق المسئولية خاصة في محيط المقرات والمراكز الانتخابية.

بجانب إقامة مظلة أمام كل مركز انتخابي تستخدم كأماكن لانتظار الناخبين وتنظيم تواجدهم بحيث لا يكون هناك تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية.

والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية بشأن مراجعة كافة مصادر الإنارة داخل كل مركز ومقر انتخابي والتأكد من صلاحيتها وتوافر المصادر البديلة لاستخدامها في الحالات الطارئة.

وتجهيز کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

بجانب مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة خاصة في الطرق المؤدية لمقار ومراكز الانتخاب والتأكد من صلاحيتها واستبدال الكشافات التالفة بأخرى صالحة.

كذلك تجهيز غرفة العمليات الفرعية كل في كل في نطاق مسئوليته، والربط مع غرقة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمراجعة جميع التجهيزات الإدارية داخل المراكز والمقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، مع تدبير وسائل الإنارة التبادلية داخل هذه المراكز لاستخدامها في الحالات الطارئة وكذلك التأكد من توافر وسائل التهوية الجيدة من مراوح وغيرها.

والتأكد من توافر غرفة حفظ مؤمنة، عليها مصبعات حديدية وأقفال لاستخدامها في خزين صناديق وأدوات الاقتراع نهاية اليوم الأول واستكمال العملية الانتخابية لليوم الثاني.

كما وجه مديرية الصحة، فرع هيئة الرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات.

ومراجعة خطة انتشار سيارات الإسعاف، بحيث يمكن تدارك واستيعاب والتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات، وتحديد عنصر طبي (مراقب طبي - عضو تمريض)، للتواجد داخل المراكز الانتخابية، للتعامل في حالة وجود أي طارئ.

كذلك وجه جهات المرافق، بإعداد بيان بأسماء أطقم العمل والصيانة المكلفين بالمتابعة والإشراف على المرفق خلال فترة الانتخابات، خطة الانتشار لتأمين احتياجات اللجان والمراكز الانتخابية من المرفق، توفير الوسائل والمصادر البديلة لاستخدامها في حالات الطوارئ، ومراجعة جميع ما يخص المرفق، من خطوط وشبكات بنطاق المسئولية؛ للتأكد من سلامتها ولإصلاح وتدارك أي أعطال قد تظهر في حينه.

كذلك أكد نائب محافظ الإسماعيلية على مراجعة جميع خطوط التليفونات الأرضية بالمراكز الانتخابية، والتأكد من صلاحيتها، وأنها تعمل بكفاءة، وإصلاح واستبدال التالف منها.

وتكليف مدريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، باختيار وتحديد عناصر شبابية متطوعة تتواجد بالمراكز الانتخابية لتنظيم تواجد الناخبين على أن يكون ضمن كل مجموعة عنصر نسائي على الأقل.

