نائب محافظ الإسماعيلية يبحث حلولا جذرية لأزمات توقف محطات مياه الشرب

وجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بضرورة التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وقطاعي الشمال والجنوب لشبكة الكهرباء بالإسماعيلية، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، لتقليل المشكلات التي تواجه توقف محطات مياه الشرب بالمحافظة.

توجيه بضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية لحل مشاكل المياه

كما وجه نائب محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية لحل مشاكل المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشكلات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، رئيسي قطاع شمال وجنوب لشبكة الكهرباء بالإسماعيلية، مديري عموم مديريتي التضامن الاجتماعي، الصحة، مدير وحدة حياة كريمة، ممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، والإدارة المركزية للموارد المائية والري والجهات المعنية بالاجتماع.

أماكن انقطاع المياه وأسباب انقطاع المياه

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الأماكن التي تعاني من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما تطرق الاجتماع إلى تحليل أسباب تلك الانقطاعات سواء أعمال تكريك ترعة الإسماعيلية أو أعمال الصيانة الجسيمة في الكهرباء أو حدوث كسر مفاجئ في خطوط المياه أو زيادة نسبة الفاقد نتيجة وجود بعض التعديات من قبل بعض المواطنين.

كما تناول الاجتماع، الإجراءات المتبعة خلال فترات الانقطاع، لتلافي تلك المشكلات وفق خطة عمل موضوعة تم دراستها بناءً على تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لإيجاد حلول جذرية لمشكلات المياه على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، وجه عصام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بضرورة توفير سيارات مياه شرب نقية للأماكن التي تعاني من ضعف مياه الشرب خلال أوقات الذروة.

وأشار المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أنه جار إنشاء خط ربط بين محطة مياه مدينة المستقبل (منطقة الفردان، عزبة عايش، الكاملة) بطول ٨ كم بالخطة الاستثمارية الحالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، هذا إلى جانب توفير عدد من طلمبات المياه لحل مشاكل المياه بصورة عاجلة لحين تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بعض محطات مياه الشرب.



واستعرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية عدد من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي التي تواجههم كلًا في نطاقه.

وعلى الفور، وجَّه عصام بدراسة دقيقة لمقترحات حلول تلك المشاكل بمراكز المحافظة ووضعها حيز التنفيذ، طبقًا لخطة يتم وضعها، وآليات تنفيذها لحل مشاكل المياه والصرف الصحي بكافة أرجاء المحافظة.

