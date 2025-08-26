الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة شاب عشريني خلال مشاجرة بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، خلال مشاجرة، وقعت بمنطقة المطاعية بكوبرى البس في محافظة الإسماعيلية، وبالقرب من الطريق الصحراوي. 

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية في جولة مفاجئة على المخابز (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستودعات البوتاجاز في فايد (صور)

إخطار بمصرع شاب خلال مشاجرة 

وكانت غرفة العمليات التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة القناة وسيناء، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص خلال مشاجرة وقعت بمنطقة المطاعية بكوبرى البس في محافظة الإسماعيلية، وبالقرب من الطريق الصحراوي.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

نقل جثمان الشاب للمشرحة 

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي. 

وتبين أن الشاب يدعى عماد عبد العزيز محمد اسماعيل محمد يبلغ من العمر 23 عاما من المطاعية، وتوفى مكان البلاغ. 

حيث جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بعد معاينة الشرطة، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

ومن جانبها تجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقا موسعا حول الحادث، وتستمع إلى كافة الشهود للكشف عن أسباب الوفاة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مصرع شاب جراء مشاجرة بالإسماعيلية الإسعاف مجمع الاسماعيلية الطبي

مواد متعلقة

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية في جولة مفاجئة على المخابز (صور)

إصابة شقيقين في حادث انقلاب تروسيكل بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستودعات البوتاجاز في فايد (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى فايد التخصصي (صور)

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads