وفاة شاب عشريني خلال مشاجرة بالإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، خلال مشاجرة، وقعت بمنطقة المطاعية بكوبرى البس في محافظة الإسماعيلية، وبالقرب من الطريق الصحراوي.

إخطار بمصرع شاب خلال مشاجرة

وكانت غرفة العمليات التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة القناة وسيناء، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص خلال مشاجرة وقعت بمنطقة المطاعية بكوبرى البس في محافظة الإسماعيلية، وبالقرب من الطريق الصحراوي.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل جثمان الشاب للمشرحة

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتبين أن الشاب يدعى عماد عبد العزيز محمد اسماعيل محمد يبلغ من العمر 23 عاما من المطاعية، وتوفى مكان البلاغ.

حيث جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بعد معاينة الشرطة، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها تجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقا موسعا حول الحادث، وتستمع إلى كافة الشهود للكشف عن أسباب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.