محافظ الإسماعيلية يستمع لمطلب "صانعة الخبز" خلال زيارته لأبوصوير (فيديو وصور)

استمع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لمطلب سيدة من أهالى قرية أبوصوير والتي كانت تصنع الخبز على فرن فلاحي قديم، بجانب موقع مبادرة أسماك البلد لأهل البلد وسوق اليوم الواحد.

لفتة إنسانية لمحافظ الإسماعيلية

حيث طالبت السيدة من محافظ الإسماعيلية، مساعدتها في سداد ديونها التي تورطت فيها بسبب زواج ابنتيها.

وفي لفتة إنسانية لمحافظ الإسماعيلية، قام بتناول قطعة من الخبز الذى تصنعه السيدة، ووعدها بالاستجابة لمطلبها.



جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بالسيدة، فيتو

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بالسيدة، فيتو

انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد وسوق اليوم الواحد" بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثامن من مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، والنسخة الـ ١٥ من سوق اليوم الواحد، والتي تُقام هذا الأسبوع في مركز ومدينة أبوصوير.

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، ومها السيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ومديري عموم مديريات التموين والتجارة الداخلية، الصحة، التضامن، الزراعة، الطب البيطري، رئيس حي ثان، رئيس حي ثالث، الثروة السمكية، إدارة البيئة، رئيس جهاز التطوير والتجميل، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بالسيدة، فيتو

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة وتحت رعاية محافظ الإسماعيلية، اللواء أكرم محمد جلال، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتموين.

وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بالسيدة، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته داخل السوق، أن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم أدوات التدخل السريع والفعال لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، وبما يعكس حرص المحافظة على إتاحة الغذاء الآمن والمتنوع لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتزامن مع إقامة المبادرة بمدينة أبوصوير، جاء استجابة مباشرة لمطالب الأهالي ونجاح التجربة، حيث يضم السوق مختلف السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، إلى جانب أصناف متنوعة من الأسماك البلدي كالبُلطي السوبر والدبارة وغيرها، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى ٣٠ ٪ عن السوق الحر.

وأشاد "أكرم" بالدور المحوري لتجار الأسماك والمزارعين وتجار السلع الغذائية والخضر والفاكهة في إنجاح هذه المبادرة، مثمنًا تعاونهم المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع، مشيدًا بتنوع المعروضات في هذا السوق لتشمل منتجات موسمية تلبي رغبات واحتياجات المواطنين مثل حلوى المولد ومستلزمات المدارس.

كما أشاد محافظ الإسماعيلية بفريق عمل المبادرات وأسواق اليوم الواحد من التنفيذيين، مؤكدًا أن نجاح محافظة الإسماعيلية في تنفيذ تلك المبادرات التي تمس المواطنين نتيجة التفاهم والتنسيق المستمر في العمل والتواصل الذي هو حجر الزاوية لأي فريق ناجح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.