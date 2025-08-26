أقدم حلواني بالإسماعيلية يروي سر صناعة حلوى المولد (فيديو وصور)

مهنة توارثها الأبناء عن الآباء..

أجرت "فيتو" قبل قليل، بثا مباشرا مع أقدم محل حلواني في شارع مكة بمحافظة الإسماعيلية، والذى تخصص في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف، منذ 80 عاما.

مهنة توارثتها الأجيال

في البداية يقول ناصر عطية الفهلوي، صاحب أقدم محل حلواني في محافظة الإسماعيلية، إنه ورث تلك المهنة عن أبيه وجده، حيث كان يتعلم منهما سر صناعة حلوى المولد، والتى لم تكن تصنع في محافظة الإسماعيلية قبل دخول جده إلى هذا المجال، فهو أول من فكر في صناعة حلوى المولد داخل المحافظة، بدلا من جلبها من المحافظات الأخرى.

ولفت صاحب أقدم محل حلواني في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الإعداد لموسم المولد النبوي الشريف يبدأ قبل مدة المولد بشهر ونصف الشهر، وذلك لحجز الخامات المطلوبة، والبدء في صناعة الكمية المستهدفة، تمهيدًا لطرحها للجمهور في الموعد المحدد.

سر صناعة حلوى المولد

وأشار صاحب أقدم محل حلواني في الإسماعيلية، إلى أن سر صناعة حلوى المولد يكمن في استخدام خامات طازجة ذات جودة عالية مثل " الفول السوداني، والحمص، والسمسم الذى ينتشر في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى جوز الهند".

حيث يحرص على جلب الخامات الطازجة لصناعة الفولية والسمسمية والحمصية والقطع الأخرى التي يدخل في صناعتها جوز الهند، وكذا المشمشية.

حلول اقتصادية لمحدودي الدخل

ونوه إلى أنه حريص على المشاركة في وضع حلول اقتصادية لمحدودي الدخل بما أنه عضو بالغرفة التجارية في الإسماعيلية حيث يقوم بتوسيط أحجام قطع الحلوى، مع رفع جودتها.

وذلك لضبط سعر علب حلوى المولد ليتمكن الجميع من الشراء، طبقا لتوجيهات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية لرفع العبء عن كاهل المواطن، وخلق رواج في عمليات الشراء.

وأضاف أن أسعار علب الحلوى تبدأ من 150 جنيها، حسب الوزن والذى يقدر بالكيلو، كما يمكنه منح من لا يستطيع شراء الحلوى علبة مجانية.



