الأربعاء 27 أغسطس 2025
محافظات

الإسكندراني: رغيف الخبز سلعة أساسية لكافة المواطنين يجب عدم المساس بها

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية في جولة مفاجئة على المخابز (صور)

أجرى المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة ومواصفات رغيف الخبز المقدم للمواطنين. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستودعات البوتاجاز في فايد (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى فايد التخصصي (صور)

وذلك بحضور شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية. 
 

تفقد مجمع المخابز الآلية

واستهل السكرتير العام جولته، بتفقد مشروع مجمع المخابز الآلي بمنطقة الشهداء بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية.  

بحث أسباب توقف المشروع 

واستمع الإسكندراني لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، عن أسباب توقف المشروع وعدم استغلاله، وذلك أثناء تفقده لخطوط الإنتاج المتوقفة، موجهًا بسرعة تنفيذ توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن  إعداد دراسة وافية عن أسباب توقف المشروع وسبل الاستغلال الأمثل للمشروع. 

كما تفقد سكرتير محافظة الإسماعيلية، مشروع المخابز الآلية بشارع البحري (مجر) و(ماو) بلدي وشامي، وتم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لعدم  نظافة أدوات العجن؛ وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين. 

 

بالإضافة إلى تفقد المخبز الآلي الرئيسي (ماو ومجر) بلدي وشامي بمنطقة الشيخ زايد التابع لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر آخر لعدم حمل شهادة صحية لأحد العاملين بالمخبز. 

وأشار الإسكندراني، إلى أن رغيف الخبز سلعة أساسية لكافة المواطنين ويجب مراعاة عدم المساس بها والتأكد من مطابقته للوزن المنصوص عليه؛ من أجل الحفاظ على حق المواطن الإسماعيلي في الحصول على رغيف خبز مثالي.

 

وتفقد السكرتير العام مخبزين بشارع مكة بحي أول مدينة الإسماعيلية، مشيدًا بمستوى نظافة الخبز وجودة الرغيف المقدم للمواطنين من حيث نظافة أدوات العجن ومطابقته للوزن المناسب. 

كما تفقد الإسكندراني مخبزين أحدهما بشارع ثروت والآخر بشارع سيتي.

وفي نهاية الجولة تفقد مخبزين بشارع التحرير أحدهما مخبز نصف آلي مجر والآخر مخبز بلدي، ووجه الإسكندراني بوضع شاش لتغطية العجين وغلق شباك التهوية بسلك بدلًا من فتحه بشكل كامل. 

وأشاد الإسكندراني بمخابز حي أول مدينة الإسماعيلية والتي تم المرور عليها من حيث مستوى النظافة وجودة رغيف الخبز وحجمه ومطابقته للمواصفات. 

 

توجيهات بتكثيف أعمال الحملات على المخابز 

ووجه الإسكندراني وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية بضرورة تكثيف الجولات الرقابية لمفتشي التموين على المخابز البلدية بكافة أنحاء المحافظة؛ للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين وخاصة أنه سلعة أساسية للمواطن البسيط لا يجب المساس بها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 

واستمع الإسكندراني لآراء بعض المواطنين في المخابز التي تم المرور عليها، وطالب أحد الأهالي السكرتير العام بوجود مخبز بمنطقة الحلوس حيث إن الكتلة السكانية للمنطقة مرتفعة وعدم قدرة الأهالي على التوجه لأقرب مخبز، وعلى الفور وجه الإسكندراني مدير مديرية التموين بالمحافظة، بإعداد دراسة وافية لإقامة مخبز أو منفذ لتوزيع الخبز البلدي المدعم، على أن يتم رفع تلك الدراسة للواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لاتخاذ القرار المناسب حرصًا على خدمة أهالي المنطقة.

ads