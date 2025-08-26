محمد عبد اللطيف: نظام البكالوريا نقلة نوعية بمنظومة التعليم الثانوي وينهي هيمنة الفرصة الواحدة

ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وذلك لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له. وقد شهد الاجتماع توافقًا كاملًا من أعضاء المجلس على مواد القانون المطروحة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة تطوير التعليم وصياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة العملية التعليمية، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية سواء في التعليم العام أو الفني بما يحقق الاستفادة القصوى للطلاب داخل الفصول الدراسية، إلى جانب بذل كافة الجهود للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه اختياريًا اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026، يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الثانوي، حيث يتيح للطلاب تعدد المسارات التعليمية بما يتناسب مع ميولهم، فضلًا عن توفير فرص امتحانية متعددة، بما ينهي هيمنة "الفرصة الواحدة" التي كانت تحدد مستقبل الطلاب في النظام التقليدي للثانوية العامة.

كما أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، مع الاستمرار في تطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مثمنين تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية كخطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتحقيق جودة تعليمية تتماشى مع المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري

