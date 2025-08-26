الأربعاء 27 أغسطس 2025
سموحة يخطف الفوز الأول في الدوري المصري من كهرباء الإسماعيلية

سموحة
سموحة

حقق فريق سموحة فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم، بعد تغلبه على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.


وسجل هدف التقدم لسموحة صامويل امادي في الدقيقة 8 من الشوط الأول، بعد صناعة من خالد الغندور.

وفي الشوط الثاني عدل كهرباء الإسماعيلية النتيجة عن طريق علي سليمان في الدقيقة 52 إلا أن سموحة خطف هدف الفوز في الدقيقة 95 عن طريق لاعبه عبده يحيي.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كهربا الإسماعيلية عند 2 نقطة في المركز 19.

